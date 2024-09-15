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Умар Нурмагомедов может провести поединок с Двалишвили в начале 2025 года

Алина Савинова
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Поединок между Умаром Нурмагомедовым и чемпионом UFC Мерабом Двалишвили может пройти в начале следующего года.

«Бой может состояться в начале 2025 года», — приводит ТАСС слова представителя команды Нурмагомедова.

В ночь на воскресенье Двалишвили одержал победу над Шоном О'Мэлли и стал чемпионом UFC.

28-летний Нурмагомедов выиграл каждый из своих 18 поединков в ММА. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), уроженец Дагестана победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Источник: ТАСС
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
ММА
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