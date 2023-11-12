Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:10

Угловой Павловича: «Аспиналл пытался оказать психологическое давление на Сергея»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер American Top Team Артем Левин, который секундировал Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, считает, что англичанин мог попытаться оказать психологическое давление на российского бойца.

— Во время дуэли взглядов и прямо перед боем был такой момент — Аспиналл приобнимал Сергея. Со стороны англичанина это не было попыткой психологически поддавить?

— На самом деле, я это рассматриваю, — сказал Левин «СЭ». — Конкретно мое мнение — да. Я когда боксирую, у меня полное уважение к сопернику, но я не люблю этого панибратства, лишних обнимашек. Но я мог этим и сам пользоваться, это такая тактика — твой ожесточенный настрой можно сбить таким дружеским приобнятием. Если бы кто-то другой мне так сделал, я бы сказал: все объятия и слова после поединка, а сейчас мы с тобой по разные стороны баррикад. Я не исключаю... скорее, даже думаю, что у Аспиналла был такой момент попытки психологического давления. Как это сыграло на Сергее? Не думаю, что [как-то сыграло]. Сергей был в полной ментальной хорошей форме, здесь другой фактор сыграл. Но на кого-то могло и сработать.

На турнире UFC 295 Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков считает, что Аспиналла можно считать лучшим тяжеловесом в UFC

Малютин считает, что Павлович вернется в борьбу за титул после поражения от Аспиналла
Новости
RSS RSS
Все новости