Угловой Павловича: «Аспиналл пытался оказать психологическое давление на Сергея»

Тренер American Top Team Артем Левин, который секундировал Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, считает, что англичанин мог попытаться оказать психологическое давление на российского бойца.

— Во время дуэли взглядов и прямо перед боем был такой момент — Аспиналл приобнимал Сергея. Со стороны англичанина это не было попыткой психологически поддавить?

— На самом деле, я это рассматриваю, — сказал Левин «СЭ». — Конкретно мое мнение — да. Я когда боксирую, у меня полное уважение к сопернику, но я не люблю этого панибратства, лишних обнимашек. Но я мог этим и сам пользоваться, это такая тактика — твой ожесточенный настрой можно сбить таким дружеским приобнятием. Если бы кто-то другой мне так сделал, я бы сказал: все объятия и слова после поединка, а сейчас мы с тобой по разные стороны баррикад. Я не исключаю... скорее, даже думаю, что у Аспиналла был такой момент попытки психологического давления. Как это сыграло на Сергее? Не думаю, что [как-то сыграло]. Сергей был в полной ментальной хорошей форме, здесь другой фактор сыграл. Но на кого-то могло и сработать.

На турнире UFC 295 Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе.