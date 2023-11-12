Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:20

Малютин считает, что Павлович вернется в борьбу за титул после поражения от Аспиналла

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион Ring of Combat Михаил Малютин прокомментировал поражение Сергея Павловича в бою с Томом Аспиналлом за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

— Была ли ошибка со стороны Павловича? Или попадание — есть попадание?

— Когда ты пропускаешь удар, значит, ты уже где-то допустил ошибку. Вчера я давал комментарий и говорил, что в этом бою будет очень важен тактический план. Я сказал, что тут 50 на 50, потому что Аспиналл — интересный боец. Легкий, подвижный, у него очень опасные сдвоенные удары левой и правой. В принципе, он это и сделал.

Павлович начал в той манере, в которой должен был — поджимал. Пропустил удар, причем, пропустил те удары, которые Аспиналл обычно бьет. То есть пропустил то, от чего он должен был защищаться.

Как такого боя здесь и не было, чтобы его разбирать. Конечно, он должен был отходить, зная, что Аспиналл бьет сдвоенный левой и правой. Нужно было уходить, уклоняться, защищаться. Павлович сделал движение чуть назад, оставив левую руку впереди. Туда удар и зашел. Технический брак есть, — сказал Малютин.

— Павлович — боец талантливый. Сможет ли он вернуться в гонку за титул?

— Павлович не то, что бы талантливый. Он боец мирового уровня! Естественно, он сможет вернуться.

Просто это бои. Здесь нет такого, что проиграл, расстроился и пошел домой. Он пропустил удар — в нашем виде спорта это есть. Надо восстановиться и продолжать дальше работать. Шанс у него есть.

Про него нельзя сказать, что он ветеран, которому пора завязывать (Павловичу 31 год — прим. СДЗД). У него не такая карьера, что он много падал и у него много пропущенных ударов. У него все нормально, я считаю.

Главное, чтобы он так же продолжал работать. Еще двух-трех нокаутирует и вернется в борьбу за титул, — приводит «Спорт День за Днем» слова Малютина.

Источник: Спорт день за днем
Сергей Павлович
Том Аспиналл
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Малкин забил из-за ворот, Кочетков остановил «Тампу», Бучневич сделал хет-трик. Суперночь россиян в НХЛ
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Угловой Павловича: «Аспиналл пытался оказать психологическое давление на Сергея»

Левин рассказал, что Аспиналл весил 119 кг и прибавил в ударной мощи
Новости
RSS RSS
Все новости