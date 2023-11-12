Малютин считает, что Павлович вернется в борьбу за титул после поражения от Аспиналла

Бывший чемпион Ring of Combat Михаил Малютин прокомментировал поражение Сергея Павловича в бою с Томом Аспиналлом за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

— Была ли ошибка со стороны Павловича? Или попадание — есть попадание?

— Когда ты пропускаешь удар, значит, ты уже где-то допустил ошибку. Вчера я давал комментарий и говорил, что в этом бою будет очень важен тактический план. Я сказал, что тут 50 на 50, потому что Аспиналл — интересный боец. Легкий, подвижный, у него очень опасные сдвоенные удары левой и правой. В принципе, он это и сделал.

Павлович начал в той манере, в которой должен был — поджимал. Пропустил удар, причем, пропустил те удары, которые Аспиналл обычно бьет. То есть пропустил то, от чего он должен был защищаться.

Как такого боя здесь и не было, чтобы его разбирать. Конечно, он должен был отходить, зная, что Аспиналл бьет сдвоенный левой и правой. Нужно было уходить, уклоняться, защищаться. Павлович сделал движение чуть назад, оставив левую руку впереди. Туда удар и зашел. Технический брак есть, — сказал Малютин.

— Павлович — боец талантливый. Сможет ли он вернуться в гонку за титул?

— Павлович не то, что бы талантливый. Он боец мирового уровня! Естественно, он сможет вернуться.

Просто это бои. Здесь нет такого, что проиграл, расстроился и пошел домой. Он пропустил удар — в нашем виде спорта это есть. Надо восстановиться и продолжать дальше работать. Шанс у него есть.

Про него нельзя сказать, что он ветеран, которому пора завязывать (Павловичу 31 год — прим. СДЗД). У него не такая карьера, что он много падал и у него много пропущенных ударов. У него все нормально, я считаю.

Главное, чтобы он так же продолжал работать. Еще двух-трех нокаутирует и вернется в борьбу за титул, — приводит «Спорт День за Днем» слова Малютина.