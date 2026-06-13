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Топурия толкнул Гейджи на битве взглядов перед турниром UFC в Белом доме

Евгений Козинов
Корреспондент
Илия Топурия и Джастин Гейджи.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия толкнул американца Джастина Гейджи перед титульным боем в легком весе в главном событии турнира UFC Белый дом.

Во время битвы взглядов Гейджи что-то сказал оппоненту, на что тот отреагировал толчком, после которого глава UFC Дана Уайт развел бойцов, встав перед ними.

28-летний грузин за карьеру одержал 17 побед в 17 боях. На счету 37-летнего американца 27 побед и 5 поражений.

Турнир пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне в ночь на понедельник, 15 июня.

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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