UFC объявил, что Шара Буллет подерется с Петросяном 26 октября

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (15-0) подерется с Арменом Петросяном (9-3) на UFC 308 , сообщает пресс-служба UFC.

Турнир UFC 308 состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

Магомедов победил Михала Олексейчука (19-9) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Петросян прошлый бой проиграл Родолфо Виейре (10-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 февраля на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Парадайсе, США.