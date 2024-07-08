UFC Fight Night: время начала и главные бои карда турнира 14 июля
Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в Денвере (США) 14 июля
Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 мск. В главном событии ивента состоится поединок в наилегчайшем весе между Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. «СЭ» публикует главный кард турнира.
Основной кард UFC on ESPN 59
Роуз Намаюнас — Трейси Кортес
Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов
Габриэль Бонфим — Анже Луса
Дрю Добер — Жан Силва
Джулиан Эроса — Кристиан Родригес
Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж
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