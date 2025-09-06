UFC Fight Night Имавов — Борральо: трансляция боев турнира онлайн

Турнир UFC Fight Night 258 состоится в субботу, 6 сентября, в Париже (Франция) в спортивном комплексе «Аккор Арена». Начало прелимов — в 19.00 по московскому времени, главного карда — с 22.00.

Турнир в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе.

С 21.00 мск трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

В главном поединке турнира сразятся Нассурдин Имавов и Кайо Борральо.