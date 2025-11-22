Бокс/ММА
Сегодня, 18:00

UFC Fight Night Царукян — Хукер: началась онлайн-трансляция турнира в Дохе

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night проходит в Дохе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night в субботу, 22 ноября, проходит в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар).

Вечер ММА возглавит бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и Дэном Хукером из Новой Зеландии. Соглавное событие — поединок в полусреднем весе между экс-чемпионом, американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и ирландцем Иэном Гэрри.

ММА UFC: Царукян — Хукер

Трансляция турнира UFC Fight Night в Дохе в полном объеме пройдет на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Начало прямого эфира — в 18.00 по московскому времени.

С 20.00 мск трансляцию также будут вести телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне с федеральным телеэфиром).

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

