Сегодня, 16:25

Арман Царукян — Дэн Хукер: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя UFC Fight Night в Дохе

Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой на UFC Fight Night 265 в Дохе 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российско-армянский боец Арман Царукян и новозеландец Дэн Хукер проведут бой в легком весе в главном событии турнира UFC Fight Night 265.

Дата и время боя Арман Царукян vs Дэн Хукер на UFC Fight Night

Турнир UFC Fight Night 265 пройдет в субботу, 22 ноября. Вечер ММА принимает Доха (Катар) на ABHA Arena. Начало главного карда в 21.00 по московскому времени. Бой Царукяна и Хукера ожидается около 23.30 мск.

29-летний Царукян имеет в профессиональных ММА 22 победы и 3 поражения. 35-летний Хукер на профессиональном уровне одержал 24 победы и потерпел 12 поражений.

ММА UFC: Царукян — Хукер

Где смотреть бой Царукяна против Хукера и турнир UFC Fight Night

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). С 20.00 мск шоу показывают канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Царукян — Хукер и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC Fight Night 265 — бой в полусреднем весе между американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
КХЛ на Кинопоиске

