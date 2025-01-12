UFC Fight Night 249: смотреть трансляцию турнира онлайн

Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января

Турнир UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Событие принимает арена «UFC Apex», главный бой — реванш Маккензи Дерн и Аманды Рибас.

В 00.00 по московскому времени начнутся бои предварительного карда, главный кард — в 3.00 мск.

Главный кард

Маккензи Дерн — Аманда Рибас

Сантьяго Понзиниббио — Карлстон Харрис

Сезар Алмейда — Абдул Разак Альхассан

Крис Кертис — Роман Копылов

Кристиан Родригез — Остин Баши

Пунахэле Сориано — Урош Медич

Предварительный кард

Хосе Джонсон — Фелипе Бунес

Марко Тулио — Игорь Потеря

Тиаго Мойзез — Трей Огден

Престон Парсонс — Джейкоб Смит

Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри

Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес

Фатима Клайн — Виктория Дудакова

Нурулло Алиев — Джо Солекки

Трансляция всех боев турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (на платной основе). Главный кард в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (ретрансляция доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск»).

Отслеживать результаты поединков UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) можно в нашем матч-центре и ленте новостей UFC.