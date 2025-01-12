UFC Fight Night 249: смотреть трансляцию турнира онлайн
Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января
Турнир UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Событие принимает арена «UFC Apex», главный бой — реванш Маккензи Дерн и Аманды Рибас.
В 00.00 по московскому времени начнутся бои предварительного карда, главный кард — в 3.00 мск.
Главный кард
- Маккензи Дерн — Аманда Рибас
- Сантьяго Понзиниббио — Карлстон Харрис
- Сезар Алмейда — Абдул Разак Альхассан
- Крис Кертис — Роман Копылов
- Кристиан Родригез — Остин Баши
- Пунахэле Сориано — Урош Медич
Предварительный кард
- Хосе Джонсон — Фелипе Бунес
- Марко Тулио — Игорь Потеря
- Тиаго Мойзез — Трей Огден
- Престон Парсонс — Джейкоб Смит
- Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри
- Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес
- Фатима Клайн — Виктория Дудакова
- Нурулло Алиев — Джо Солекки
Трансляция всех боев турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (на платной основе). Главный кард в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (ретрансляция доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск»).
Отслеживать результаты поединков UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) можно в нашем матч-центре и ленте новостей UFC.
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