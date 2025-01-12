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UFC Fight Night 249: смотреть трансляцию турнира онлайн

Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101): главный бой — реванш Маккензи Дерн и Аманды Рибас.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Событие принимает арена «UFC Apex», главный бой — реванш Маккензи Дерн и Аманды Рибас.

В 00.00 по московскому времени начнутся бои предварительного карда, главный кард — в 3.00 мск.

Главный кард

  • Маккензи Дерн — Аманда Рибас
  • Сантьяго Понзиниббио — Карлстон Харрис
  • Сезар Алмейда — Абдул Разак Альхассан
  • Крис Кертис — Роман Копылов
  • Кристиан Родригез — Остин Баши
  • Пунахэле Сориано — Урош Медич

Предварительный кард

  • Хосе Джонсон — Фелипе Бунес
  • Марко Тулио — Игорь Потеря
  • Тиаго Мойзез — Трей Огден
  • Престон Парсонс — Джейкоб Смит
  • Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри
  • Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес
  • Фатима Клайн — Виктория Дудакова
  • Нурулло Алиев — Джо Солекки
Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Трансляция всех боев турнира пройдет на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass (на платной основе). Главный кард в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (ретрансляция доступна в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск»).

Отслеживать результаты поединков UFC Fight Night 249 (он же UFC Vegas 101) можно в нашем матч-центре и ленте новостей UFC.

Виктория Дудакова
Роман Копылов
UFC
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