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Сегодня, 09:00

UFC Fight Night 249: расписание и результаты боев турнира

Турнир UFC Fight Night 249 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 11 на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Маккензи Дерн — Аманда Рибас.
Фото Global Look Press, Getty Images

Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предварительный кард начнется в 00.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00 мск.

В главном событии вечера состоится бой-реванш в минимальном весе между американкой Маккензи Дерн и бразильянкой Амандой Рибас. В соглавном поединке в полусреднем дивизионе сойдутся аргентинский боец Сантьяго Понзиниббио и гайанец Карлстон Харрис.

Расписание боев турнира UFC Fight Night 249 в ночь с 11 на 12 января

Предварительный кард

0.00. Нурулло Алиев (9-0) — Джо Солекки (13-5)

0.20. Фатима Клайн (6-1) — Виктория Дудакова (8-1)

0.40. Магомед Гаджиясулов (9-0) — Бруно Лопес (13-1)

1.00. Эрнеста Карецкайте (5-1-1) — Николь Кальяри (8-2)

1.20. Престон Парсонс (11-5) — Джейкоб Смит (9-0)

1.40. Тиаго Мойзез (18-8) — Трей Огден (18-6-0-1)

2.00. Марко Тулио (12-1) — Игорь Потеря (20-7)

2.30. Хосе Джонсон (16-9) — Фелипе Бунес (13-7)

Главный кард

3.00. Пунахэле Сориано (10-4) — Урош Медич (10-2)

3.30. Кристиан Родригез (11-2) — Остин Баши (13-0)

4.00. Крис Кертис (31-11-0-1) — Роман Копылов (13-3)

4.30. Сезар Алмейда (6-1) — Абдул Разак Альхассан (12-6-0-1)

5.00. Сантьяго Понзиниббио (30-8) — Карлстон Харрис (19-6)

5.30. Маккензи Дерн (14-5) — Аманда Рибас (13-5)

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

В полном объеме турнир UFC Fight Night покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию основного карда на бесплатной основе проведет «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

На сайте «СЭ» можно следить за результатами боев UFC Fight Night 249 в матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Аманда Рибас
Виктория Дудакова
Магомед Гаджиясулов
Маккензи Дерн
Нурулло Алиев
Роман Копылов
UFC
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