UFC Fight Night 249: расписание и результаты боев турнира
Турнир UFC Fight Night 249 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предварительный кард начнется в 00.00 по московскому времени, главный кард — в 3.00 мск.
В главном событии вечера состоится бой-реванш в минимальном весе между американкой Маккензи Дерн и бразильянкой Амандой Рибас. В соглавном поединке в полусреднем дивизионе сойдутся аргентинский боец Сантьяго Понзиниббио и гайанец Карлстон Харрис.
Расписание боев турнира UFC Fight Night 249 в ночь с 11 на 12 января
Предварительный кард
0.00. Нурулло Алиев (9-0) — Джо Солекки (13-5)
0.20. Фатима Клайн (6-1) — Виктория Дудакова (8-1)
0.40. Магомед Гаджиясулов (9-0) — Бруно Лопес (13-1)
1.00. Эрнеста Карецкайте (5-1-1) — Николь Кальяри (8-2)
1.20. Престон Парсонс (11-5) — Джейкоб Смит (9-0)
1.40. Тиаго Мойзез (18-8) — Трей Огден (18-6-0-1)
2.00. Марко Тулио (12-1) — Игорь Потеря (20-7)
2.30. Хосе Джонсон (16-9) — Фелипе Бунес (13-7)
Главный кард
3.00. Пунахэле Сориано (10-4) — Урош Медич (10-2)
3.30. Кристиан Родригез (11-2) — Остин Баши (13-0)
4.00. Крис Кертис (31-11-0-1) — Роман Копылов (13-3)
4.30. Сезар Алмейда (6-1) — Абдул Разак Альхассан (12-6-0-1)
5.00. Сантьяго Понзиниббио (30-8) — Карлстон Харрис (19-6)
5.30. Маккензи Дерн (14-5) — Аманда Рибас (13-5)
В полном объеме турнир UFC Fight Night покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию основного карда на бесплатной основе проведет «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.
На сайте «СЭ» можно следить за результатами боев UFC Fight Night 249 в матч-центре и ленте новостей раздела UFC.