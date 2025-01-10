Махачев заявил о готовности подраться с победителем титульного боя Мухаммад — Рахмонов

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев признался, что ему неинтересно защищать свой пояс против Илии Топурии, который является чемпионом полулегкого дивизиона.

Ранее грузино-испанский боец заявил о желании подняться в легкую весовую категорию.

«Поединок с победителем матча между Мухаммадом и Рахмоновым в этом году более вероятен, а бой с Илией Топурией не имеет никакого смысла. Для чего? Деньги? У меня есть деньги, они мне не нужны. Мне нужен второй пояс», — сказал Махачев в интервью Шакиэлю Махджори.

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, где Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их поединок станет главным событием вечера. Первый бой спортсменов в апреле 2019 года завершился победой Махачева единогласным решением судей.