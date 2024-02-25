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25 февраля, 09:23

UFC Fight Night 237: Ройвал победил Морено и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Мехико, Мексика, завершился турнир UFC Fight Night 237, в главном бою которого третий номер рейтинга в наилегчайшем весе Брэндон Ройвал (16-7) одержал победу над экс-чемпионом дивизиона Брэндоном Морено (21-8) раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Брэндон Ройвал (США) победил Брэндона Морено (Мексика) — Раздельное решение судей (48-47, 46-49, 48-47).

Полулегкий вес: Брайан Ортега (США) победил Яира Родригеса (Мексика) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Даниэль Зеллхубер (Мексика) победил Франциско Прадо (Аргентина) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Минимальный вес: Язмин Хаурегуи (Мексика) победила Сэм Хьюз (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Мануэль Торрес (Мексика) победил Криса Дункана (Шотландия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Легчайший вес: Раони Барселос (Бразилия) победил Кристиана Киньонеза (Мексика) — Сабмишн, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Хесус Агилара (Мексика) победил Матеуса Мендонса (Бразилия) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Наилегчайший вес: Эдгар Чаирес (Мексика) победил Даниэля Ласерда (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Фарес Зиам (Франция) победил Клаудио Пуэльеса (Перу) — Раздельное решение судей (28-29, 30-27, 29-28).

Легчайший вес: Роналдо Родригес (Мексика) победил Дениса Бондаря (Украина) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Фелипе дос Сантос (Бразилия) победил Виктора Альтамирано (Мексика) — Раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Мухаммад Наимов (Таджикистан) победил Эрика Сильву (Венесуэла) — TKO, 1-й раунд.

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