Ортега получил бонус за победу над Родригесом на UFC Fight Night 237

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) заработал дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера», одолев третьего номера рейтинга Яира Родригеса (19-5) сабмишном в третьем раунде. Также бонус за «Выступление вечера» получил Мануэль Торрес (15-2), который победил Криса Дункана (11-2) сабмишном в первом раунде.

Бонус за «Бой вечера» получили легковесы Даниэль Зеллхубер и Франциско Прадо. Зеллхубер победил Прадо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Турнир UFC Fight Night 237 состоялся 24 февраля в Мехико, Мексика.