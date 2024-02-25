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25 февраля, 10:18

Ортега получил бонус за победу над Родригесом на UFC Fight Night 237

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) заработал дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера», одолев третьего номера рейтинга Яира Родригеса (19-5) сабмишном в третьем раунде. Также бонус за «Выступление вечера» получил Мануэль Торрес (15-2), который победил Криса Дункана (11-2) сабмишном в первом раунде.

Бонус за «Бой вечера» получили легковесы Даниэль Зеллхубер и Франциско Прадо. Зеллхубер победил Прадо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Турнир UFC Fight Night 237 состоялся 24 февраля в Мехико, Мексика.

Брайэн Ортега
Яир Родригес
UFC
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