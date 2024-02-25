Брэндон Ройвал победил Брэндона Морено на UFC Fight Night 237

Третий номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Брэндон Ройвал (16-7) одержал победу над экс-чемпионом дивизиона Брэндоном Морено (21-8) раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47). Бой состоялся 24 февраля и стал главным событием турнира UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.

Ройвал в прошлом бою проиграл чемпиону Александре Пантоже (27-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.