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25 февраля, 09:13

Брэндон Ройвал победил Брэндона Морено на UFC Fight Night 237

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Брэндон Ройвал (16-7) одержал победу над экс-чемпионом дивизиона Брэндоном Морено (21-8) раздельным решением судей (48-47, 46-49, 48-47). Бой состоялся 24 февраля и стал главным событием турнира UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.

Ройвал в прошлом бою проиграл чемпиону Александре Пантоже (27-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Брэндон Морено
Брэндон Ройвал
UFC
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