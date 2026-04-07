UFC 327 Прохазка — Олберг: дата и время начала, кард

Турнир UFC 327 состоится в спортивном комплексе «Касейя-центр» в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 11 на 12 апреля. Начнется вечер MMA с предварительного карда в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

Основной кард UFC 327

Иржи Прохазка — Карлос Олберг — титульный бой

Азамат Мурзаканов — Пауло Коста

Кертис Блейдс — Джош Хокит

Доминик Рейес — Джонни Уокер

Каб Свонсон — Нейт Ландвер

Предварительный кард UFC 327

Патрисио «Питбуль» Фрейре — Аарон Пико

Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович

Кевин Холланд — Рэнди Браун

Татьяна Суарес — Лупита Годинес

Келвин Гастелум — Висенте Люке

Маркел Медерос — Крис Падилья

Чарльз Радтке — Франсиско Прадо

Где смотреть UFC 327

Турнир в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также главные бои будут доступны на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала).

Ключевые события и результаты боев UFC 327 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.