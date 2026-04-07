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UFC 327 Прохазка — Олберг: дата и время начала, кард

Турнир UFC 327 состоится в Майами 12 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иржи Прохазка.
Фото Getty Images

Турнир UFC 327 состоится в спортивном комплексе «Касейя-центр» в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 11 на 12 апреля. Начнется вечер MMA с предварительного карда в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

Основной кард UFC 327

  • Иржи Прохазка — Карлос Олберг — титульный бой
  • Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
  • Кертис Блейдс — Джош Хокит
  • Доминик Рейес — Джонни Уокер
  • Каб Свонсон — Нейт Ландвер

Предварительный кард UFC 327

  • Патрисио «Питбуль» Фрейре — Аарон Пико
  • Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович
  • Кевин Холланд — Рэнди Браун
  • Татьяна Суарес — Лупита Годинес
  • Келвин Гастелум — Висенте Люке
  • Маркел Медерос — Крис Падилья
  • Чарльз Радтке — Франсиско Прадо

Где смотреть UFC 327

Турнир в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также главные бои будут доступны на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала).

Ключевые события и результаты боев UFC 327 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Азамат Мурзаканов
Иржи Прохазка
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