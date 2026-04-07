UFC 327 Прохазка — Олберг: дата и время начала, кард
Турнир UFC 327 состоится в Майами 12 апреля
Турнир UFC 327 состоится в спортивном комплексе «Касейя-центр» в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 11 на 12 апреля. Начнется вечер MMA с предварительного карда в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.
Основной кард UFC 327
- Иржи Прохазка — Карлос Олберг — титульный бой
- Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
- Кертис Блейдс — Джош Хокит
- Доминик Рейес — Джонни Уокер
- Каб Свонсон — Нейт Ландвер
Предварительный кард UFC 327
- Патрисио «Питбуль» Фрейре — Аарон Пико
- Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович
- Кевин Холланд — Рэнди Браун
- Татьяна Суарес — Лупита Годинес
- Келвин Гастелум — Висенте Люке
- Маркел Медерос — Крис Падилья
- Чарльз Радтке — Франсиско Прадо
Где смотреть UFC 327
Турнир в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Основной кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также главные бои будут доступны на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала).
Ключевые события и результаты боев UFC 327 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.
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