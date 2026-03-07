UFC 326 Холлоуэй — Оливейра 2: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир UFC 326 состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в ночь с 7 на 8 марта.

Главным событием вечера станет бой между американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул BMF (главного негодяя промоушена). Соперники уже встречались в августе 2015 года — тогда Холлоуэй победил техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы Оливейры.

В соглавном бою вечера бразилец Кайо Борральо встретится с голландцем Ренье де Риддером.

Ранние прелимы стартуют в 1:00 (время московское), предварительный кард — в 3:00, основной кард — в 5:00. Главный бой Холлоуэй — Оливейра ожидается не ранее 7:00.

Главный кард UFC 326

Макс Холлоуэй (27-8) — Чарльз Оливейра (36-11) — титул BMF

Кайо Борральо (17-2) — Ренье де Риддер (21-3)

Роб Фонт (22-9) — Рауль Росас-младший (11-1)

Дрю Добер (28-15) — Майкл Джонсон (24-19)

Брунно Феррейра (15-2) — Грегори Родригес (18-6)

Где смотреть трансляцию

UFC 326 в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец», сайт «Матч ТВ» (все варианты платно). Главный кард в прямом эфире транслирует телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев UFC 326 и главного поединка вечера между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.