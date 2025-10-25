UFC 321 Аспиналл — Ган, бои Умара Нурмагомедова и Волкова: результаты турнира

Турнир UFC 321 прошел в субботу, 25 октября. Вечер ММА принял «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00 мск.

Основной кард

Том Аспиналл (15-3) — Сирил Ган (13-2): бой признан несостоявшимся после тычка Гана в глаза Аспиналла в первом раунде, Аспиналл сохранил пояс чемпиона в тяжелом весе

Вирна Яндироба (22-3) — Маккензи Дерн (15-5): победа Дерн единогласным решением в бою за вакантный титул в женском минимальном весе

Умар Нурмагомедов (18-1) — Марио Баутиста (16-2): победа Нурмагомедова единогласным решением

Александр Волков (38-11) — Жаилтон Алмейда (22-3): победа Волкова раздельным решением

Азамат Мурзаканов (15-0) — Александр Ракич (14-5): победа Мурзаканова нокаутом

Прелимы

Насрат Хакпараст (18-5) — Куиллан Салкиллд (9-1): победа Салкиллда нокаутом

Икрам Алискеров (16-2) — Пак Чун Ен (19-6): победа Алискерова единогласным решением

Людовит Клайн (23-5-1) — Матеуш Ребецки (20-3): победа Клайна единогласным решением

Вальтер Уокер (14-1) — Луи Сазерленд (5-3): победа Уокера сабмишеном

Натаниэль Вуд (21-6) — Хозе Мигель Дельгадо (10-1): победа Вуда единогласным решением

Хамди Абделвахаб (6-1) — Крис Барнетт (23-9): победа Абделвахаба единогласным решением

Азат Максум (15-2) — Митч Рапосо (9-3): победа Рапосо единогласным решением

Жаклин Аморим (10-1) — Мизуки Инуэ (15-6): победа Инуэ единогласным решением

В полном объеме турнир покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Главный кард также покажут канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.