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25 октября 2025, 23:55

UFC 321 Аспиналл — Ган, бои Умара Нурмагомедова и Волкова: результаты турнира

Титульный бой UFC 321 Аспиналл — Ган признан несостоявшимся
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC 321 прошел в субботу, 25 октября. Вечер ММА принял «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00 мск.

Основной кард

  • Том Аспиналл (15-3) — Сирил Ган (13-2): бой признан несостоявшимся после тычка Гана в глаза Аспиналла в первом раунде, Аспиналл сохранил пояс чемпиона в тяжелом весе
  • Вирна Яндироба (22-3) — Маккензи Дерн (15-5): победа Дерн единогласным решением в бою за вакантный титул в женском минимальном весе
  • Умар Нурмагомедов (18-1) — Марио Баутиста (16-2): победа Нурмагомедова единогласным решением
  • Александр Волков (38-11) — Жаилтон Алмейда (22-3): победа Волкова раздельным решением
  • Азамат Мурзаканов (15-0) — Александр Ракич (14-5): победа Мурзаканова нокаутом

Прелимы

  • Насрат Хакпараст (18-5) — Куиллан Салкиллд (9-1): победа Салкиллда нокаутом
  • Икрам Алискеров (16-2) — Пак Чун Ен (19-6): победа Алискерова единогласным решением
  • Людовит Клайн (23-5-1) — Матеуш Ребецки (20-3): победа Клайна единогласным решением
  • Вальтер Уокер (14-1) — Луи Сазерленд (5-3): победа Уокера сабмишеном
  • Натаниэль Вуд (21-6) — Хозе Мигель Дельгадо (10-1): победа Вуда единогласным решением
  • Хамди Абделвахаб (6-1) — Крис Барнетт (23-9): победа Абделвахаба единогласным решением
  • Азат Максум (15-2) — Митч Рапосо (9-3): победа Рапосо единогласным решением
  • Жаклин Аморим (10-1) — Мизуки Инуэ (15-6): победа Инуэ единогласным решением
Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

В полном объеме турнир покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Главный кард также покажут канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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