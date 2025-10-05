Двалишвили после победы над Сэндхагеном: «Я — машина!»

Грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал свою победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

«Я — машина! Все правильно, я расту, я каждый день удивляюсь, как я расту. Я упорно тренируюсь. Ощущение, как будто я только начинаю. Раньше я был диким бойцом, грузины — мы воины, но сейчас я расту по технике. Моя база — не вольная, моя база — дзюдо, я начинал в кимоно, и мне пришлось изменить весь мой стиль. Кто может меня победить? Это ММА, все может случиться. Тут не всегда выигрывает лучший. Я чемпион. Я сильный, но все может случиться. Один панч, один сабмишен, и все», — сказал грузинский боец после поединка.

34-летний Двалишвили одержал свою 21 победу при 4 поражениях. Грузин защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе в третий раз и установил рекорд дивизиона.

«СЭ» вел текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.