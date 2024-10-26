Стартовал турнир UFC 308. Вечер смешанных единоборств проходит в спортивном комплексе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Бои предварительного карда идут с 17.00 по московскому времени, главный кард начнется в 21.00 мск.

Турнир открывает поединок с участием россиянина Рината Фахретдинова — против Карлоса Леала. В основном карде в октагон выйдут Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов — против представляющего Армению россиянина Армена Петросяна, Магомед Анкалаев — против Александра Ракича, а также представляющий ОАЭ россиянин Хамзат Чимаев — против Роберта Уиттакера. Главное событие вечера — поединок чемпиона в полулегком весе Илия Топурии против Макса Холлоуэя.

В прямом эфире турнир UFC 308 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-сервис UFC Fight Pass (по подписке).

Бесплатно в прямом эфире трансляцию боев можно будет посмотреть с 19.15 до 21.30 на «Матч ТВ», после чего в программе федерального канала запланирован показ класико — футбольного матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Главные бои будут показаны только в записи с 0.55 27 октября.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира в Абу-Даби. Ключевые события и результаты поединков UFC 308 изучайте в нашем матч-центре.