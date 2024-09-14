Турнир UFC 306 Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили состоится в ночь на 15 сентября, на арене «Сфера» в городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Начало предварительного карда — в 2.30 по московскому времени.

В главном бою за титул сойдутся действующий чемпион в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и грузинско-американский боец Мераб Двалишвили. В соглавном событии турнира подерутся мексиканка Алекса Грассо и киргизка Валентина Шевченко в их третьем бою за пояс чемпионки в наилегчайшем весе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА. Весь турнир можно посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 2.30 мск. Поединки главного карда в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 5.00 мск.