UFC 303: во сколько начало и кто покажет трансляцию боев

Турнир по смешанным единоборствам UFC 303 состоится в ночь на 30 июня. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — 01.00 по московскому времени.

В главном событии ивента бразилец Алекс Перейра проведет защиту титула в поединке против Иржи Прохазки из Чехии.

В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут по подписке на официальной платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бесплатно следить за боями главного карда UFC 303 можно в эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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