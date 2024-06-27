Уиттакер — о несостоявшемся бое с Чимаевым: «В ту ночь он избежал пули»

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер ответил на вопрос, как бы завершился его поединок против непобежденного чеченца Хамзата Чимаева на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Чимаев снялся с боя незадолго до турнира, который прошел в ночь с 22 на 23 июня. 30-летний представитель ОАЭ оказался в больнице с подозрением на отравление.

«Я был полностью заряжен и готов. На 99% уверен, что накрахмалил бы и Чимаева. Наши пути могут однажды пересечься в дивизионе, но в ту ночь он избежал пули. Это точно», — сказал Уиттакер на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

На замену Чимаеву вышел россиянин Икрам Алискеров, который потерпел поражение в начале первого раунда после серии точных ударов от Уиттакера.