Орловский: «Новые перчатки от UFC — полная лажа, качество как у вьетнамских сандалий»

Ветеран MMA Андрей Орловский поделился мнением о новых перчатках UFC, которые впервые были введены на турнире UFC 302.

«Да, полная лажа. Мне прислали их, я в них потренировался — вообще ни о чем. Качество такое, как будто, знаете, на советском рынке продавали вьетнамские сандалии, у которых качество было не очень. Вот с перчатками такое же впечатление, что просто сэкономили», — приводит слова Орловского MMA.Metaratings.ru.

UFC выпустил новую линейку перчаток, в которой бойцы выступают с 1 июня. Ранее Шон Стрикленд в жесткой форме раскритиковал дизайн перчаток.