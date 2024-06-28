Перейра и Прохазка провели первую дуэль взглядов перед реваншем на турнир UFC 303

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и претендент Иржи Прохазка провели первую дуэль взглядом перед турниром UFC 303.

Вечер единоборств пройдет в ночь на 30 июня в городе Пэрэдайз (Невада, США).

Перейра и Прохазка проведут реванш. Бразилец нокаутировал чеха в первом бою в ноябре 2023 года.

Изначально турнир UFC 303 должен был возглавить бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но ирландец снялся с поединка из-за травмы пальца.