Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:24

Перейра и Прохазка провели первую дуэль взглядов перед реваншем на турнир UFC 303

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и претендент Иржи Прохазка провели первую дуэль взглядом перед турниром UFC 303.

Вечер единоборств пройдет в ночь на 30 июня в городе Пэрэдайз (Невада, США).

Перейра и Прохазка проведут реванш. Бразилец нокаутировал чеха в первом бою в ноябре 2023 года.

Изначально турнир UFC 303 должен был возглавить бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, но ирландец снялся с поединка из-за травмы пальца.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Английская газета The Telegraph в соцсетях назвала Льва Яшина Кайлом
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Станкович одержал первую победу, клуб не ставит задачу чемпионства. Что происходит в «Спартаке»
В Тамбовской области произошло возгорание на нефтебазе из-за попадания БПЛА
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уиттакер — о несостоявшемся бое с Чимаевым: «В ту ночь он избежал пули»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости