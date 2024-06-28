UFC 303: полный кард и расписание боев турнира — дата и время начала

Турнир по смешанным единоборствам UFC 303 состоится в ночь на 30 июня. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — 01.00 по московскому времени.

В главном событии ивента бразилец Алекс Перейра проведет защиту титула в поединке против Иржи Прохазки из Чехии.

Полный кард турнира UFC 300

Основной кард:

Алекс Перейра — Иржи Прохазка;

Брайан Ортега — Диего Лопес;

Энтони Смит — Роман Долидзе;

Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;

Иан Гарри — Майкл Пейдж.

Предварительный кард:

Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;

Шарль Журден — Жан Силва;

Каб Суонсон — Андре Фили;

Пэйтон Талботт — Яннис Геммури;

Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон;

Андрей Орловский — Мартин Будай;

Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес;

Рики Симон — Винисиус Оливейра.

В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут по подписке на официальной платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бесплатно следить за боями главного карда UFC 303 можно в эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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