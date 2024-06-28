UFC 303: полный кард и расписание боев турнира — дата и время начала
Турнир по смешанным единоборствам UFC 303 состоится в ночь на 30 июня. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — 01.00 по московскому времени.
В главном событии ивента бразилец Алекс Перейра проведет защиту титула в поединке против Иржи Прохазки из Чехии.
Полный кард турнира UFC 300
Основной кард:
- Алекс Перейра — Иржи Прохазка;
- Брайан Ортега — Диего Лопес;
- Энтони Смит — Роман Долидзе;
- Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;
- Иан Гарри — Майкл Пейдж.
Предварительный кард:
- Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;
- Шарль Журден — Жан Силва;
- Каб Суонсон — Андре Фили;
- Пэйтон Талботт — Яннис Геммури;
- Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон;
- Андрей Орловский — Мартин Будай;
- Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес;
- Рики Симон — Винисиус Оливейра.
В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут по подписке на официальной платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бесплатно следить за боями главного карда UFC 303 можно в эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.
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