Турнир UFC 303 пройдет в ночь на воскресенье, 30 июня, на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранние прелимы начнутся в 01:00 по московскому времени, прелимы стартуют в 03:00 по мск. Начало основного карда за планировано на 05:00.

В главном событии UFC 303 действующий чемпион полутяжелого дивизиона бразилец Алекс Перейра проведет защиту против бывшего обладателя титула из Чехии Иржи Прохазки.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Смотреть прямую трансляцию боев главного карда UFC 303 можно бесплатно в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединки ММА также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

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