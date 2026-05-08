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8 мая, 10:30

Волков — Кортес-Акоста: где смотреть бой UFC 328 в России в прямом эфире

Александр Волков и Вальдо Кортес-Акоста проведут бой на турнире UFC 328
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Александр Волков и Вальдо Кортес-Акоста проведут поединок на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Бой пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке, время начала — около 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 328. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире поединок Волков — Вальдо Кортес-Акоста покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

Волков одержал 39 побед и потерпел 11 поражений в профессиональных ММА. В рекорде Кортеса-Аксоты — 17 побед и 2 поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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