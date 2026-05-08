NRK: ФИФА отклонила заявку вратаря Хайкина на смену спортивного гражданства с российского на норвежское

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку российского вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина на смену спортивного гражданства ради участия в матчах за сборную Норвегии, сообщает NRK.

По данным источника, 30-летний спортсмен не соответствует требованиям устава ФИФА о продолжительности непрерывного проживания в стране. Хайкин живет в Буде с 2019 года, за исключением периода с января по март 2023 года, когда он играл за английский «Бристоль Сити».

Согласно правилам ФИФА, для смены футбольной ассоциации игрокам старше 18 лет необходимо проживать на территории страны не менее пяти лет и находиться там не менее 183 дней в течение каждого 12-месячного периода. Срок пребывания обнуляется при переходе в команду из другой ассоциации, как и произошло с Хайкиным в 2023 году.

Директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл заявила, что диалог с ФИФА продолжается и на данный момент комментариев нет. Ассоциация вернется с дополнительной информацией, как только сможет ею поделиться.

В ноябре 2025 года вратарь говорил, что для него было бы честью сыграть за Норвегию на финальном турнире чемпионата мира-2026. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы вышли на чемпионат мира впервые с 1998 года .

В 2021 году Хайкин вызывался в сборную России, но не сыграл за нее ни одного матча. При этом на его счету две игры за молодежную сборную России.

Хайкин родился в Израиле. У него израильское, российское и британское гражданство. В апреле 2026 года стало известно о получении голкипером норвежского гражданства.

Хайкин играл за «Буде-Глимт» с 2019 по 2022 год, в 2023-м вернулся в норвежскую команду. В марте 2026 года футболист продлил контракт с клубом до 2027 года. Голкипер также играл за английский «Бристоль», израильские команды «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.

В сезоне-2025/26 Хайкин в 23 матчах пропустил 32 гола, в 7 встречах сыграл на ноль. В том числе в Лиге чемпионов у него 12 игр, 22 пропущенных гола и 1 матч на ноль.

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