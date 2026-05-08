Пресс-конференция Чимаева и Стрикленда стала самой популярной со времен третьего боя между Макгрегором и Порье

Пресс-конференцию перед поединком между россиянином Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом на YouTube посмотрело более 204 тысяч зрителей.

Это наибольшее число зрителей на пресс-конференции со времен третьего поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, который прошел в 2021 году.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

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