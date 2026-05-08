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8 мая, 06:54

Чимаев: «Стрикленд никогда меня не победит. Никогда»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, на пресс-конференции перед боем с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 заявил, что у соперника нет шансов на победу.

«Посмотрите на этого парня (о Шоне Стрикленде), отец избивал его каждый день, поэтому у него проблемы с психикой. Посмотрите на его лицо. Он сейчас заплачет. Он никогда меня не победит. Никогда. Я буду твоим папочкой. Я снова заставлю тебя плакать. Твой папочка избивал тебя, и я тебя тоже изобью. Расскажи людям, что твой папочка тебя бил. Плачь здесь сейчас. Ты будешь плакать», — цитирует Yahoo Sports Чимаева.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.

Шон Стриклэнд.«Сказал Стриклэнду не шутить про СВО. Он меня услышал». Как российские бойцы работали с соперником Чимаева
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Хамзат Чимаев
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