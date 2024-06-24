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Молдавский — о конфликте Волкова и Павловича: «Они потом созвонятся, встретятся и поговорят»

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Боец Bellator Валентин Молдавский отметил, что Александр Волков и Сергей Павлович уладят конфликт, который случился после боя 22 июня на UFC.

«Это эмоции в связи с проигранным боем. Думаю, они потом созвонятся, встретятся и поговорят. Наверное, в моменте Сергей перенервничал. Павлович зря принял бой? — Бойцы принимают решение и потом несут ответственность. Не знаю, зря он согласился или нет, но понятно, что после поражения есть мысли, зачем было соглашаться. Нет смысла рассуждать об этом», — сказал Молдавский «РБ Спорт».

22 июня в соглавном поединке турнира UFC в Абу-Даби российский тяжеловес Александр Волков (38-10) победил единогласным решением судей соотечественника Сергея Павловича (18-3).

Источник: РБ Спорт
Александр Волков (единоборства)
Валентин Молдавский
Сергей Павлович
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