Дана Уайт: «Хочу, чтобы Чимаев подрался за титул в США»

Президент UFC Дана Уайт озвучил свои планы на дальнейшие выступления непобежденного бойца среднего веса Хамзата Чимаева.

«Хочу, чтобы Хамзат выступил в США. Хочу, чтобы подрался за пояс здесь», — сказал Уайт в интервью Jim Rome Show в прямом эфире в соцсети X.

На счету 30-летнего Чимаева 14 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, россиянин досрочно в первом раунде выиграл у экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера.