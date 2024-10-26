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Сегодня, 20:12

У бойца из Киргизии появилась огромная гематома глаза после первого раунда поединка на турнире UFC

Алина Савинова
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Мыктыбек Оролбай и Матеуш Ребецки.
Фото Скриншот трансляции

Представитель Кыргызстана Мыктыбек Оролбай уступил поляку Матеушу Ребецки на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу польского бойца единогласным решением судей.

После первого раунда Оролбай был вынужден продолжать схватку с огромной гематомой глаза. В конце поединка бойцы были все в крови.

Теперь на счету Оролбая 13 побед, 2 поражения и одна ничья в ММА. У Ребецки 20 побед при двух поражениях.

Матеуш Ребецки
Мыктыбек Оролбай
ММА
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