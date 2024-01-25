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Сегодня, 12:57

Турнир UFC в Саудовской Аравии перенесен на 22 июня

Давид Хачатрян
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Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших подтвердил, что первый турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня.

«Компания Riyadh Season объявила о проведении первого мероприятия UFC Fight Night в сотрудничестве с ведущей мировой организацией смешанных единоборств (MMA). Турнир перенесен на субботу, 22 июня», — написал Алалших в соцсети X.

Ранее Дана Уайт заявил, что турнир был перенесен из-за того, что несколько известных бойцов, которые должны были драться на турнире, не были готовы.

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