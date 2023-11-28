Тренер Рахмонова высказался о возможном бое Шавката с Махачевым

Тренер американского зала Kill Cliff FC Саид Сапаров, который работает с пятым номером рейтинга в полусреднем весе казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0), в интервью Sports.kz заявил, что о поединке с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) говорить пока рано.

— Не могли бы вы оценить шансы в потенциальном поединке Шавката Рахмонова и Ислама Махачева? Если бы они встретились сейчас.

— Для этого, конечно, нам нужно увидеть Ислама в этом весе, и тогда уже можно будет рассуждать. Одно дело, когда чемпион, как Ислам, переходит в категорию выше и бьется с чемпионом, не рискуя своим поясом, и другое дело, когда он полностью переходит в дивизион и встречается с кем-то из топов — как Шавкат. Думаю, о таких поединках говорить рано.

Рахмонов подерется со Стивеном Томпсоном (17-6) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.