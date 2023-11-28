Алджамейн Стерлинг: «Я никогда не отвернусь от своего брата Мераба»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) на примере отношений Колби Ковингтона (17-3) и Хорхе Масвидаля (35-17) объяснил, почему никогда не будет жертвовать дружбой с Мерабом Двалишвили (16-4) ради денег.

«На самом деле, это довольно дерьмово — видеть, как все пошло наперекосяк для этих парней [Ковингтона и Масвидаля], которые когда-то были хорошими друзьями и партнерами по тренировкам.

Просто напоминание о том, почему я никогда не отвернусь от своего брата, Мераба, ради нескольких долларов, ради «забавы» для толпы», — написал Стерлинг в соцсети X.

Ковингтон и Масвидаль были друзьями и спарринг-партнерами, однако позже они стали враждовать. Впоследствии Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана в Майами через несколько дней после их боя на UFC 272, который Ковингтон выиграл единогласным решением (49-46, 50-44, 50-45). Ковингтон заявил, что в результате инцидента он получил «черепно-мозговую травму», перелом зуба, ссадину на запястье и существенные повреждения часов Rolex. Ковингтон подчеркнул, что во время нападения Масвидаль сказал ему: «Ты не должен был говорить о моих детях».