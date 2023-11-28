Колби Ковингтон: «После боя со мной Усман никогда не был прежним»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что он виноват в неудачных выступлениях экс-чемпиона Камару Усмана (20-4) в поединках с чемпионом Леоном Эдвардсом (21-2).

«Без сомнения, я выбил из Усмана дух, — сказал Ковингтон в интервью UFC. — Его подбородок никогда не был прежним, и именно я расшатал его. Я бил его по голове и он после этого шатался, а потом он взял перерыв.

Реванш Эдвардса и Усмана? Видно, что Усман был просто неуверен в себе, и тот нокаут очень сильно повлиял на него. Я не знаю, меня никогда не вырубали вот так. Я не знаю, каково это, и как это — быть скованным. Все, что я знаю, это одно — идти вперед и показать всему миру, кто является королем кардио».

Ковингтон подерется с Эдвардсом на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.