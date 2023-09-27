Джон Канава: «Когда Конор был подростком, он уже обладал невероятной силой»

Тренер экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) Джон Канава поделился историей, когда ирландец спарринговал с бойцом, который был гораздо больше него.

«Будучи подростком, он обладал невероятной силой, — сказал Канава SBG Ireland. — Он мог спарринговать с мужчинами и парнями, которые были тяжелее него. Особенно мне запомнился один парень, который был приличным полутяжеловесом. Он весил более 90 килограмм, а Конор — 70 килограмм. И Конор нанес ему мощный удар, он был жестким. Такого я еще не видел».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.