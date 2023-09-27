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Сегодня, 13:47

Хавьер Мендес назвал бойца не из UFC, который может стать лучшим в мире

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что чемпион среднего веса Bellator Джонни Эблин (14-0), возможно, является лучшим средневесом на данный момент.

«Он, безусловно, один из тех неизвестных парней, которые, на мой взгляд, должны быть известными. Судя по тому, что я о нем слышу, он — настоящий боец. И он вполне может стать номером один в среднем весе, о чем говорят многие ребята. Но этого мы никогда не узнаем, пока он не подерется в других лигах. Его очень сильно хвалят парни, реально разбирающиеся в MMA», — сказал Мендес на своем YouTube-канале.

Эблин победил брата Леона Эдвардса (21-3) Фабиана (12-3) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.

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