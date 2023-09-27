Менеджер Яна: «Бой с Ядонгом нам не предлагали, но мы открыты»

Менеджер экс-чемпиона UFC Петра Яна Саят Абдрахманов отреагировал на сообщения зарубежных медиа о следующем поединке спортсмена.

«Этот бой нам не предлагали, как минимум на данный момент, — цитирует Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил». — Мы открыты к предложениям, в том числе и против Санг Ядонга, но все зависит от условий».

Ранее журналист Крис Преснелл заявил, что следующим соперником российского бойца станет Сонг Ядонг, а поединок станет главным событием декабрьского турнира UFC Fight Night.