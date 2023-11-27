Тренер Копылова: «Стриклэнд? Рома готов. Он может пройти любого»

Тренер российского бойца UFC Романа Копылова Расул Магомедалиев оценил шансы подопечного в гипотетическом поединке с чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклэндом.

«Вроде бы Рома хочет подраться в январе, — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ» — Но он-то готов и на декабрь. Ждем. Рома готов заходить и рубить. Пока нет точной информации. Какой соперник ему нужен? Из топ-15 и выше, потому что я не вижу, чтобы в среднем весе у кого-то было 4 победы подряд нокаутом.

Готов ли Роман к борцам уровня Хамзата Чимаева? Рома ко всему готов. То, через что он проходит в зале... Он готов ко всему. У меня [в зале] на данный момент очень серьезные боксеры, чемпионы России и мира, очень серьезные борцы-вольники, грэпплеры мирового уровня. Поэтому он ко всему готов.

Стриклэнд? Без проблем. Мы готовы. Хоть Стриклэнд, хоть кто угодно — без проблем. Главное, чтобы была подходящая дата, месяц или полтора подготовки — и мы выходим, делаем свою работу. За счет чего он может выиграть у Стриклэнда? За счет всего. Я не вижу, чтобы кто-то ему мог что-то сделать. Вот есть Армен Петросян, и они однозначно не будут драться, они хорошо друг друга знают. Других я абсолютно не вижу, поэтому Рома без проблем может пройти любого».

На счету Копылова 12 побед и 2 поражения. В последнем поединке россиянин нокаутом выиграл у Джоша Фремда.