Тренер Армена Петросяна рассказал, как бойца отравили в Бразилии перед поединком в UFC

Тренер бойца UFC Армена Петросяна Расул Магомедалиев рассказал, как его подопечного отравили в Бразилии в день боя против местного бойца Родольфо Виеры.

«Мы потели туда за 20 дней до боя, уже готовые, — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ». — Очень хорошо подошли к этому поединку. Армен был очень хорошо подготовлен. Там была UFCшная еда в холодильнике, подписанная пофамильно, раздевалка, одни бразильцы... Никто не смотрит, не охраняет, нет камер. В отеле была большая комната, там нам постелили маты, мы тренировались, делали разминку.

Они (бразильцы — Прим. «СЭ»), конечно, талантливые ребята насчет таких вещей (Расул имеет в виду, что бразильцы отравили Петросяна — Прим. «СЭ»)... Я разговаривал с Сапарбеком Сафаровым, который дрался с Виейрой в Бразилии в 2020 году и проиграл удушающим. Оказывается, когда он зашел в клетку, у него было такое же состояние, как и у Армена: головокружение, тошнота, рвет, но вроде бы ничего не выходит. Перед выходом Армена в октагон оставался еще один бой, он уже бинты сделал на руки, затейпировался, и как встал — в течение трех-четырех минут ушел в аут полностью! Говорит: «Все, Расул, я ничего не вижу... Я не могу видеть нормально. Как будто плывешь». Он еле в ванную доходил, его рвало, но ничего не выходило. Раз — и уже все, он лег. Резко вызвали скорую на лавочку — и его забрали в больницу. Там за три-четыре часа его еле в себя привели. Оказывается, у него жестко упал сахар, и выявили отравление».

Петросян должен был встретиться с Виерой на турнире UFC Fight Night 231, который проходил в ночь на 5 ноября в Сан-Пауло, но поединок отменили из-за проблем армянского бойца со здоровьем.

На счету Петросяна 8 побед и 2 поражения в профессиональной карьере в ММА.