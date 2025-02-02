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Сегодня, 10:42

Тренер Исмаилов считает, что Розенстрайк выглядел беспомощно на фоне Павловича

Руслан Минаев
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу Сергея Павловича над Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

«Это Розенстрайк, а не Павлович перестраховывался в бою. После пропущенных ударов он сам падал на пол. Павлович правильно делал, что ложился сверху и набирал очки. В стойке он шел, готовил атаки и наносил удары. Даже болтануло один раз Розенстрайка. Жаирзиньо был вынужден падать и защищаться внизу, принимая на себя «одеяло». Сергей выбрал максимально правильное решение — победить с минимальным риском. Розенстрайк выглядел беспомощно на фоне Павловича», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Павлович выиграл единогласным решением судей. Россиянин прервал свою серию из двух поражений подряд и одержал 19-ю победу в карьере.

Источник: MMA.Metaratings
Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
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