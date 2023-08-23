Тренер Оливейры: «Мы подробно изучили то, что хорошо получалось у Волкановски в бою с Махачевым»

Тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) Диего Лима заявил, что бразилец взял во внимание то, что хорошо получилось у чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2) в бою с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (24-1).

«Чарльз — парень, который практически не чувствует смены часовых поясов, он очень быстро адаптируется к ним. Каждый человек реагирует по-своему, и Чарльз хорошо адаптировался к Абу-Даби, — сказал Лима в интервью Sherdog. — Если бы мы дрались, например, в Мехико, то из-за высоты над уровнем моря нам пришлось бы прилететь гораздо раньше. В случае с Абу-Даби нам не нужно было приезжать так рано. Кроме того, Чарльз не любит находиться далеко от дома.

Нас «выгнали» из торгового центра в Абу-Даби, потому что при его появлении все замерли. В другом торговом центре в Рио-де-Жанейро нас пришлось сопровождать охране, потому что мы не могли пробиться через фанатов. Люди видят Чарльза на улице и останавливают свои машины, чтобы сфотографироваться. Я думаю, что такая популярность объясняется тем, что Чарльз — настоящая звезда. Он на вершине, он падает, он принимает удары, он наносит удары, но он никогда не изменяет своему привычному пути. У него есть харизма, он уникальный парень, но он человек. Это сближает его с болельщиками, особенно с бразильцами, которые вынуждены бороться каждый день.

Мы смотрели бой [Волкановски и Махачева], и я считаю, что Ислам одержал явную победу. Мы изучили то, что было эффективно сделано Волкановским, и можем это повторить. Конечно, Чарльз и Волкановски разные во всех аспектах, но мы выявили положительные стороны австралийца в том бою и адаптируем их к игре Чарльза».

Махачев проведет реванш с Оливейрой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.