Топурия о разводе: «Это было разочарование в моей жизни»

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия впервые прокомментировал свой развод.

«Это было разочарование в моей жизни. Никто не хочет разрывать отношения с семьей, особенно когда у тебя дома есть маленькая дочь», — приводит слова бойца ACD MMA в соцсети.

15 декабря Топурия сообщил о решении временно отказаться от защиты титула из-за семейных проблем.

Топурия провел последний бой 28 июня 2025 года. На турнире UFC 317 он нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе, а перед этим оставил титул в полулегком дивизионе. За карьеру Топурия провел 17 боев и одержал 17 побед.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max