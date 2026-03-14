Стрикленд: «Бой с Чимаевым не в Белом доме, потому что там не любят террористов»

Американский боец Шон Стрикленд рассказал, почему предстоящий титульный поедининок с россиянином Хамзатом Чимаевым пройдет не в Белом доме.

Бой станет главным событием турнира UFC 328, который состоится 9 мая на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

«Бой с Чимаевым пройдет не в Белом доме, потому что там не любят террористов. Но главное, что этот поединок состоится», — заявил Стрикленд в интервью Brian The Internet.

31-летний Чимаев завоевал пояс в августе 2025 года, уверенно победив единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси. 35-летний американец Стрикленд, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, получил право на титульный бой после досрочной победы над Энтони Эрнандесом в прошлом месяце. Он опередил второго номера рейтинга Нассурдина Имавова, который проиграл Стрикленду в 2023 году, но после этого выиграл пять поединков кряду.

Стрикленд стал чемпионом UFC в 2023 году, сенсационно победив единогласным решением Исраэля Адесанью. Однако в первой же защите он уступил пояс Дю Плесси, а в феврале 2025 года проиграл ему и в реванше.

Чимаев в 15 поединках в профессиональных ММА одержал 15 побед. У Стрикленда 30 побед и 7 поражений.

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