Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:46

Том Аспиналл: «Мой следующий бой будет с Павловичем»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) считает, что он проведет следующий поединок против второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Я думаю, что следующий мой бой будет с Павловичем, — сказал Аспиналл в интервью UFC. — Это идеальный сценарий. Сейчас это самый интересный бой в тяжелом весе. У меня самое короткое среднее время в октагоне, а он на втором месте, что просто дико. Поставьте нас двоих в клетку и посмотрите, что произойдет. Это будет просто безумие.

Сейчас мы находимся в несколько странной ситуации с тяжелым дивизионом. Обычно речь идет о том, кто выиграет бой. В данной ситуации речь идет о том, кто выиграет бой и кто завершит карьеру. Они оба [Джонс и Миочич] завершат карьеру? Или нет? Что будет дальше?

Я не из тех парней, которые хотят сидеть и ждать своей очереди. Это не мое. Я ни на кого не смотрю сквозь пальцы. Если я здоров, я готов к бою. Я буду драться с кем угодно. Я готов сделать все возможное и невозможное, чтобы доказать всем и себе, что я достоин быть чемпионом в тяжелом весе. Я знаю, что могу это сделать».

Аспиналл в прошлом бою победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса
ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
Макгрегор назвал просьбы Зеленского о выделении средств Украине позором
Подросток умер в больнице после избиения в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер: «Надеюсь, Тони Фергюсон завершит карьеру»

Хабиб показал программу тренировки для взрослых
Новости
RSS RSS
Все новости