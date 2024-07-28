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Том Аспиналл — Кертис Блейдс: смотреть трансляцию боя UFC 304

Бой Аспиналл — Блейдс пройдет на UFC 304 в ночь на 28 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Том Аспиналл.
Фото Global Look Press

Временный чемпион UFC в тяжелой весовой категории британец Том Аспиналл проведет поединок против против против американца Кертиса Блэйдса в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304. Бой на арене Co-op Live в Манчестере, Англия, станет соглавным событием вечера ММА. Начало — после 05:00 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также прямой эфир всего турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Аспиналл (14-3) — временный чемпион UFC в тяжелом весе. Первый поединок между бойцами состоялся в июле-2022. Тогда Аспиналл проиграл техническим нокаутом, получив травму колена на 15-й секунде первого раунда.

Рекорд Блейдса — 18 побед, 4 поражения и 1 бой без результата. У Аспиналла в активе 14 побед и 3 поражения.
Кертис Блейдс
Том Аспиналл
UFC
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