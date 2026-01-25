Кияшко о следующем сопернике Яна: «Петру без разницы, с кем драться»

Известный тренер по ММА Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о следующем сопернике действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«С кем лучше принять бой Петру: с Двалишвили или с О'Мэлли? Оба боя будут интересны. Петру без разницы, с кем драться. Но я бы для начала посмотрел на бой против Омэлли — в бою против него Петр может получить еще больше уверенности в себе. Все-таки Мераб как соперник посложнее для Яна», — сказал Кияшко «СЭ».

Ранее О'Мэлли вызвал на бой россиянина Яна после победы над китайцем Сонгом Ядонгом единогласным решением судей в со-главном поединке UFC 324.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. У 31-летнего американца 19 побед и 3 поражения.

Руслан Ботвенко